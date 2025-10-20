Сбер повысил ставки по вкладам на 0,5-2,1 процентного пункта

Максимальная ставка по вкладам составит 16,2% годовых

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Сбер повысил ставки по вкладам на 0,5-2,1 процентного пункта в зависимости от срока вклада. Максимальная ставка по вкладам составит 16,2% годовых, сообщила кредитная организация.

"С 21 октября 2025 года "Сбер" увеличивает ставки по вкладам. Выгоднее всего открыть вклад на 3 месяца: здесь ставки наиболее высоки, и банк добавил к ним еще 0,5 процентного пункта. Максимальная ставка по вкладу в "Сбере" на "новые деньги" или с учетом надбавок для большинства клиентов составит 16% годовых, для клиентов уровня "Сберпремьер" - 16,1%, "Сберпервый" - 16,2%. Также "Сбер" отметил растущий спрос на более долгосрочные накопления и, учитывая этот тренд, повысил ставки на более длительных сроках - от 5 месяцев до 1 года. Рост составил от 1 до 2,1 процентного пункта", - сообщил банк.