Австралия и США будут совместно добывать галлий, неодим и празеодим

Австралийский премьер Энтони Альбанезе сообщил, что дополнительные инвестиции в первую очередь будут направлены на реализацию проекта по добыче галлия на западе континента и разработку месторождений празеодима и неодима на севере

Редакция сайта ТАСС

СИДНЕЙ, 21 октября. /ТАСС/. Канберра и Вашингтон намерены совместно разрабатывать австралийские месторождения галлия, неодима и празеодима. Об этом сообщается в заявлении главы австралийского правительства Энтони Альбанезе, распространенном канцелярией премьер-министра.

В документе отмечается, что двустороннее рамочное соглашение по важнейшим минералам и редкоземельным элементам, подписанное по итогам переговоров премьер-министра Австралии и президента США Дональда Трампа, "позволит ускорить совместную реализацию проектов по добыче и переработке <…> и обеспечит надежную цепочку поставок важнейших минералов и редкоземельных элементов, необходимых для обороны и других передовых технологий обеих стран". Альбанезе сообщил, что в рамках соглашения дополнительные инвестиции в первую очередь будут направлены на реализацию проекта по добыче галлия на западе Австралии и разработку месторождений празеодима и неодима (элементы, необходимые для создания сверхсильных магнитов - прим. ТАСС) на севере континента.

Месторождения будут разрабатываться государствами совместно, что "обеспечит странам общие цепочки поставок полезных ископаемых и редкоземельных элементов, включающих добычу, обогащение и переработку". "Будет создана американо-австралийская группа по обеспечению безопасности поставок важнейших полезных ископаемых, которая определит список приоритетных полезных ископаемых и разработает скоординированный план по ускорению их добычи и поставки", - уточнил премьер Австралии.

Ранее в Белом доме сообщили, что правительства Соединенных Штатов и Австралии инвестируют $3 млрд в проекты по добыче критически важных минералов в течение следующих шести месяцев. При этом отмечалось, что стоимость извлекаемых ресурсов в этих проектах оценивается в $53 млрд.