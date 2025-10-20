Россиянам назвали минимальный размер страховой пенсии по старости в 2026 году

Он составит 14 287,49 руб

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Минимальный размер страховой пенсии по старости в 2026 году составит 14 287 рублей. Об этом ТАСС сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Страховая пенсия - самая распространенная. Она назначается по старости, инвалидности и утере кормильца. Ее размер складывается из фиксированной выплаты и накопленных пенсионных баллов - ИПК. Стоимость балла определяется государством, а число зависит от стажа и зарплаты.

"Для назначения страховой пенсии необходимо иметь не менее 30 ИПК. Поскольку стоимость 1 индивидуального пенсионного коэффициента в 2025 году составила 145,69 руб., а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии - 8 907,7 руб., то на конец года минимальный размер страховой пенсии по старости составлял 13 278,4 руб. После повышения на 7,6% он составит 14 287,49 руб.", - отметила эксперт.

Финогенова напомнила, что в апреле 2025 года правительство РФ утвердило Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения. Документ предполагает двухэтапную индексацию пенсий. С 1 февраля - на уровень инфляции за прошедший год. С 1 апреля - исходя из роста доходов Соцфонда (они формируются из страховых взносов и зависят от размера зарплат).

При этом в 2026 году, как заявлял Минфин, ожидается "двойная индексация досрочно - с 1 января". "Повышение пенсии произойдет 1 января 2026 года на 7,6% и объединит две индексации - по уровню инфляции и прогнозируемому уровню зарплат или доходов СФР в 2025 году", - объяснила Финогенова. "По заявлениям Минтруда, если фактическая инфляция окажется выше 7,6%, то правительство оставляет за собой право на их доиндексацию", - добавила она.