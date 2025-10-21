В Москве число ресторанов и кафе превысило 22,7 тыс.

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Количество заведений общественного питания в столице за 15 лет выросло более, чем вдвое, и превысило 22,7 тыс. Об этом сообщили ТАСС в правительстве Москвы.

"Москва занимает одно из лидирующих мест среди мировых мегаполисов по плотности покрытия объектами торговли и услуг. Потребительский рынок Москвы - крупнейший в России. Основные показатели из года в год демонстрируют стабильность и развитие бизнеса в городе. <…> Одним из показателей развития бизнеса стало постоянное увеличение количества объектов общественного питания - сейчас их более 22,7 тыс. (по сравнению с 10,2 тыс. в 2010 году)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, важным этапом стала и поддержка городом рестораторов в части организации сезонных веранд - этим летом их количество превысило 5 тыс. Благодаря поддержке городских властей рестораторы могут открыть веранды в упрощенном порядке, оставить на зиму и продолжать эксплуатировать в холодное время года.

"Московские сезоны" - городские фестивали для каждого времени года, которые уже стали фирменным знаком Москвы. Они стали важным элементом городской активности и культурной жизни. Только в 2024 году фестивали привлекли свыше 65 млн москвичей и туристов", - отметили в мэрии.

История столичных фестивалей началась в 2012 году - тогда первое мероприятие "Путешествие в Рождество" на Манежной площади посетило около 600 тыс. человек. В сезон 2024-2025 годов этот фестиваль проходил уже на более чем 30 городских площадках, а количество посетителей составило 6,7 млн человек.

"Городские фестивали стали фирменным знаком Москвы и особым феноменом города. Проведено более 72 фестивалей для всех времен года: волшебное зимнее "Путешествие в Рождество", яркие "Золотая осень" и "Масленица", весенний "Пасхальный дар", вкусный "Москва - на волне. Рыбная неделя", летний "Сады и цветы" и другие. Такая инициатива городских властей оказывает позитивное влияние на туристическую сферу и, конечно, стимулирует экономическую деятельность", - объяснили в городском правительстве.

Торговля в Москве

Всего в столице работают 66 тыс. предприятий розничной торговли. По сравнению с 2010 годом эта цифра выросла в 2,5 раза.

"Комфортные условия для роста бизнеса демонстрирует и динамика количества сетевых компаний, представленных на московском рынке, за 15 лет их число возросло более чем в три раза. Сейчас 719 таких предприятий розничной торговли имеют более 21 тыс. магазинов", - констатировали в столичной мэрии.

Общий тренд на развитие онлайн-каналов продаж, бурно стартовавший в 2020 году, сегодня привел к тому, что практически все торговые предприятия, независимо от размера бизнеса и сегмента рынка, продают свои товары как в классических розничных магазинах, так и в интернете - на онлайн-ресурсах под собственным брендом, а также на маркетплейсах. Такой гибридный формат и количество возможностей для его реализации способствует росту бизнеса и позволяет удовлетворить потребности потребителя. В 2024 году по сравнению с предыдущим годом объем интернет-торговли в столице увеличился на 38,5%.

"Несмотря на популярность онлайн-покупок и рост рынка электронной коммерции горожане ценят и привычный формат покупки. Москва - город, где каждый житель может в шаговой доступности купить все, что ему нужно. В среднем дорога до ближайшего магазина занимает у горожанина пять минут. Кроме того, во многих районах городом организованы специальные ярмарочные площадки, где фермеры разных регионов страны предлагают фермерскую продукцию и продукцию небольших локальных производств", - отметил собеседник агентства, добавив, что также в Москве работают 120 ярмарок.