Депутат Говырин рассказал о налоговых вычетах за проценты по ипотеке

Такой вычет в 2025 году стало проще оформить через личный кабинет на сайте ФНС, сообщил член комитета Госдумы по МСП

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Налоговый вычет за проценты по ипотеке в 2025 году стало проще оформить через личный кабинет на сайте ФНС, заявление на вычет можно подать за три предшествующих года. Об этом рассказал ТАСС член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин ("Единая Россия").

"Налоговый вычет за проценты по ипотеке - это возможность вернуть 13% от уплаченных процентов по кредиту, но не более чем с 3 миллионов рублей (максимум 390 тысяч рублей). Кроме того, можно вернуть налог и с расходов на покупку или строительство самого жилья - 13% от 2 миллионов рублей, то есть до 260 тысяч рублей. В 2025 году порядок его получения не изменился, но стало проще оформлять документы через личный кабинет на сайте ФНС", - указал он.

Подать заявление можно после регистрации права собственности или подписания акта приема-передачи в случае новостройки, добавил Говырин. "Нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ и приложить справку из банка об уплаченных процентах. Проверка занимает до трех месяцев, затем в течение месяца деньги перечисляются на счет, указанный налогоплательщиком. Тем, кто не хочет ждать окончания года, можно оформить вычет через работодателя, получив уведомление от налоговой и перестав платить НДФЛ из зарплаты до исчерпания лимита (до достижения лимита возврата в 650 тысяч рублей по двум видам вычетов)", - пояснил депутат.

Стоит заранее собрать полный пакет документов, чтобы не затянуть процесс: договор с банком, график платежей, справку об уплаченных процентах и документы на жилье, при этом важно убедиться, что кредит является целевым, то есть оформлен именно на покупку или строительство недвижимости, подчеркнул депутат. "Проценты по потребительским кредитам не дают права на возврат. Если квартира куплена в браке, можно распределить вычет между супругами, причем по процентам это распределение допускается ежегодно, в зависимости от того, кто фактически вносил платежи", - пояснил он.

Отказы чаще всего связаны с формальными ошибками: неполный пакет документов, отсутствие права собственности, оплата квартиры за счет материнского капитала или средств работодателя, рассказал Говырин. "Также нельзя заявить вычет, если покупка совершена у близких родственников. Для новостроек право на вычет возникает только после подписания акта приема-передачи. До этого момента проценты можно учитывать, но заявить их получится лишь после официального оформления права", - указал депутат. Получить вычет можно и после рефинансирования ипотеки: если новый кредит полностью направлен на погашение старого, право на возврат сохраняется, добавил он. "Подать заявление можно за три предшествующих года, а если сумма не выбрана полностью, остаток переносится на будущее", - отметил Говырин.