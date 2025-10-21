В Приморье резидент СПВ откроет завод по производству бытовой химии

Объем инвестиций в проект составляет более 121 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 21 октября. /ТАСС/. Резидент свободного порта Владивосток (СПВ) откроет в городе Находка Приморского края в 2026 году завод по производству бытовой химии полного цикла, сообщили ТАСС в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Компания "Сибэкохим" в статусе резидента свободного порта Владивосток построит современный завод по производству промышленной и бытовой химии в городе Находка Приморского края. Мощности предприятия позволят ежегодно выпускать 10 тыс. тонн стирального порошка, 15 тыс. тонн средств для мытья посуды и стекол, жидкого мыла, а также 10 тыс. тонн антифризов и теплоносителей, специализированных реагентов для локализации угольной пыли. Объем инвестиций в проект по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) составляет более 121 млн рублей, создается 69 высокотехнологичных рабочих мест", - сообщили в пресс-службе.

В рамках проекта закупят и смонтируют высокотехнологичное оборудование, включая автоматизированные линии фасовки, розлива и изготовления пластиковой тары, также появится современная складская и погрузочная техника. Ввод первой очереди производства в эксплуатацию намечен на первый квартал 2026 года, выход производственного комплекса на полную мощность - в четвертом квартале того же года.

"Проект предполагает создание комплекса полного цикла - от изготовления собственной пластиковой тары до производства и фасовки широкого ассортимента продукции. Получение статуса резидента СПВ предоставляет нам серьезные преференции, которые делают инвестиции в создание современного производства максимально эффективными. Мы планируем не только удовлетворить спрос местного рынка, но и рассматриваем возможности для экспорта нашей продукции", - подчеркнул президент "Сибэкохим" Андрей Исаев.

Как отметил директор КРДВ "Приморье" Алексей Дунаев, создание нового высокотехнологичного производства в Приморском крае позволит обеспечивать регион качественной и доступной продукцией первой необходимости. Проект направлен на импортозамещение и создает значительное число квалифицированных рабочих мест, добавил он.

По данным КРДВ, в Приморском крае проекты реализуют более 1,8 тыс. резидентов СПВ, 543 проекта уже введены в работу. Бизнес фактически вложил в экономику региона 553 млрд рублей и создал рабочие места для более чем 51 тыс. жителей региона. С 1 сентября 2024 года упрощено получение статуса резидента СПВ. Теперь бизнес-план компании может содержать только главные параметры проекта. Минимальный порог вложений составляет 500 тыс. рублей за 3 года.