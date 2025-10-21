Эксперт Погосян: число сделок на рынке жилья Кубани вырастет до 20%

На этом сказывается открытие аэропортов в Краснодаре и Геленджике, сообщил основатель девелопера Bravo

СОЧИ, 21 октября. /ТАСС/. Интерес к покупке жилья в Краснодарском крае растет на фоне открытия двух аэропортов - в Краснодаре и Геленджике. В ближайшие полгода число сделок на рынке недвижимости региона увеличится на 15-20%, сообщил ТАСС основатель девелопера Bravo Аркадий Погосян.

Аэропорт Геленджика возобновил обслуживание рейсов гражданской авиации в июле, аэропорт Краснодара - в сентябре.

"Заметный эффект от открытия аэропортов можно будет оценивать ближе к концу 2025 года. Хотя уже сейчас мы наблюдаем некоторый рост интереса к покупке недвижимости в Краснодарском крае. По прогнозам, в ближайшие полгода на этом фоне рост числа сделок может составить 15-20%", - сказал собеседник агентства.

Однако он также отметил, что открытие аэропортов не является определяющим фактором, влияющим на рынок недвижимости региона. Основными, по словам Погосяна, остаются доступность ипотечного кредитования и общая покупательская способность населения. При этом на рынок аренды доступность авиасообщения и увеличение пассажиропотока повлияет "довольно сильно", и эффект в этом сегменте, уточнил эксперт, наступит быстрее: вслед за повышением спроса вырастут и арендные ставки.

Кроме того, открытие двух авиагаваней в Краснодарском крае повлияло на увеличение доли покупателей недвижимости из других регионов, подчеркнул эксперт. К концу года она может достичь 50% от общего количества сделок и превзойти тем самым прошлогодние показатели.

"Краснодарский край всегда был интересен людям со всей России, они приобретают квартиры как для жизни, так и в целях инвестиций. Однако с закрытием аэропортов те, кто предпочитает перед покупкой посетить город и объект недвижимости, заняли выжидающую позицию. Теперь они будут реализовывать этот отложенный спрос", - пояснил Погосян.

Замедление рынка

Эксперт считает, что ощутимым эффект от открытия аэропортов станет с точки зрения показателя распроданности жилья. Так, по данным департамента строительства Краснодарского края, в 2025 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию 6 млн кв. м жилья, что на 600 тыс. (на 9%) меньше, чем в 2024 году. Это, отметил Погосян, говорит о замедлении рынка: уже в 2026 году могут снизиться объемы остатков непроданного жилья, а открытие аэропортов Краснодара и Геленджика ускорит этот процесс.