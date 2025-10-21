Эксперт Винжегин: в России появятся сервисы по внедрению ИИ "под ключ"

Также наблюдается тенденция, которая связана с консолидацией цифрового рынка

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Сервисы по внедрению ИИ "под ключ" для малого бизнеса, а также платформы для обучения и настройки нейросетей "под заказ" появятся в России ближайшие годы. Такое мнение ТАСС выразил руководитель департамента продаж "Авито услуг" Олег Винжегин.

По данным "Авито услуг", за последние три года структура спроса на услуги заметно менялась. В 2023 году наибольший рост показали направления рекламы и полиграфии (+82%), ремонта (+66%), благоустройства (+62%), курьерских поручений (+61%) и фото- и видеосъемки (+46%). При этом в 2025 году в топе оказались услуги из категорий фото- и видеосъемки, организации праздников и мероприятий, компьютерной помощи и обучения - это отражает переход пользователей от базовых потребностей к услугам, связанным с саморазвитием и качеством жизни.

"Одно из самых перспективных направлений - услуги на стыке с искусственным интеллектом. В ближайшие годы появятся сервисы по внедрению ИИ "под ключ" для малого бизнеса, платформы для обучения и настройки нейросетей "под заказ", а также аренда персональных ИИ-ассистентов для отдельных задач. Параллельно возрастет спрос на специалистов, которые помогут бизнесу адаптировать технологии - промт-инженеров, разработчиков чат-ботов, экспертов по машинному обучению", - считает Винжегин.

Кроме того, наблюдается тенденция, которая связана с консолидацией цифрового рынка. После ухода иностранных игроков доля отечественных IT-платформ достигла примерно трех четвертей всего онлайн-сегмента, отметил руководитель департамента продаж "Авито услуг". Крупные экосистемы активно расширяются, а вместе с ними растет потребность в посредниках - консультантах и интеграторах, помогающих малому бизнесу работать с площадками. Поэтому будет расти востребованность специалистов по маркетплейсам, контент- и комьюнити-менеджеров, модераторов и кураторов брендов.

Изменение рынка услуг

Винжегин добавил, что также новые ниши услуг формирует растущая популярность самозанятости. Для самозанятых будут все более востребованы услуги, помогающие упростить рутину: бухгалтерия, юридическая поддержка, поиск клиентов. Появляются и новые профессии для удаленщиков - цифровые кураторы и руководители по работе с распределенными сотрудниками (Head of Remote). Также на фоне урбанизации и развития "умных городов" активно вырастет сектор инженерных и технических услуг, особенно повысится потребность в специалистах по обслуживанию инфраструктуры: систем безопасности, климат-контроля и учета ресурсов.

"Отдельного внимания заслуживает сфера кибербезопасности и защиты данных. Сегодня на рынке уже популярны аутсорсинговые сервисы аудита информационной безопасности, а в перспективе ожидается появление персональных кибер-ассистентов, которые будут помогать частным пользователям защищать гаджеты, онлайн-аккаунты и цифровую идентичность. Параллельно также растет потребность в IT-юристах - специалистах на стыке права и технологий, которые помогают компаниям соблюдать требования к хранению данных, легально развивать цифровые продукты и защищать интеллектуальную собственность", - уточнил эксперт.

Чтобы соответствовать будущему, специалистам сферы услуг стоит готовиться уже сегодня, пояснил Винжегин. Так, стоит обратить внимание на ИИ и учиться использовать его в профессиональных целях. Однако не меньшее значение будут иметь и "мягкие" навыки - креативность, коммуникация, адаптивность и эмоциональный интеллект. Именно они позволят оставаться конкурентоспособными в эпоху технологий и перемен, подытожил он.