В России запатентовали БПЛА "Герань" гражданского назначения

Дальность полета изделия - до 1 800 км с возможностью доставки полезной нагрузки массой 50-90 кг

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. В РФ разработали выполненный по схеме "летающее крыло" БПЛА для дистанционного мониторинга лесов и доставки гуманитарных грузов, по своим характеристикам и конструкции схожий с беспилотником "Герань-2", следует из документа, имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Полезная модель относится <…> к беспилотным летательным аппаратам гражданского назначения и может быть использована в сельскохозяйственной сфере, лесном хозяйстве, геодезии и других сферах деятельности", - говорится в описании к патенту.

Отмечается, что изделие представляет собой планер самолетного типа, выполненный по схеме "летающее крыло" с треугольным крылом и цилиндрической носовой частью. Фюзеляж, носовой обтекатель и отъемные части крыла выполнены из композиционных материалов с использованием наполнителя в виде конструкционного ПВХ пенопласта, а в составе двигателя использованы алюминиевые элементы, воздушный винт изготовлен из авиационных пород древесины.

Дальность полета БПЛА - до 1 800 км с возможностью доставки полезной нагрузки массой 50-90 кг. Уточняется, что он может использоваться для картографирования сельскохозяйственных полей, дистанционного мониторинга лесов или при осмотре инженерных сетей (нефтепроводов, газопроводов, водопроводов, линий электропередач), а также работ в области геодезии или доставки гуманитарных грузов.

В качестве одной из особенностей указывается помехозащищенный блок, который может быть полезен, в частности, при использовании потенциальными нарушителями противодронных ружей. "Например, при попытке хищения продуктов нефтяной и газовой промышленности из нефтепроводов и газопроводов нарушители могут использовать противодронные ружья с целью блокировки каналов, которые отвечают за управление и передачу данных БПЛА", - отметили авторы разработки.

Запуск БПЛА может осуществляться с помощью пневматической пусковой установки, автомобиля или стартового ускорителя твердого ракетного топлива.