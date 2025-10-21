В Крыму цена 1 кв. м в новостройке на 30% ниже средней по России

Показатель составляет около 157, 6 тыс. рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Средняя цена 1 кв. м в новостройке в Республике Крым в 2025 году составляет около 157, 6 тыс. рублей, что на 30% ниже средней по России стоимости, сообщили ТАСС в региональном министерстве жилищной политики и государственного строительного надзора.

"Согласно данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и городу Севастополю, средняя цена за 1 кв. м на первичном рынке жилья в Республике Крым по итогам первого полугодия 2025 года составляла 157, 552 тыс. рублей. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, цена 1 кв. м <…> по Российской Федерации выше средней цены в Республике Крым более чем на 30% (205,097 тыс. рублей)", - говорится в сообщении.

Год к году, по данным министерства, стоимость 1 кв. м в новостройке в Крыму выросла более чем на 5 тыс. рублей (по итогам первого полугодия 2024 года она составляла 152,716 тыс. рублей). Рост показателей средней цены квадратного метра в Республике Крым, добавили в министерстве, обусловлен рядом факторов, в том числе ростом спроса на недвижимость в связи с запуском ипотечных программ с государственной поддержкой и программ проектного финансирования, а также повышенный спрос на жилье в Крыму со стороны жителей других регионов России.