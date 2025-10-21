"Автостат": продажи подержанных легковых авто в РФ в сентябре выросли на 4,5%

В топ-5 марочного рейтинга вошли Lada, Toyota, корейские бренды Kia и Hyundai и японский Nissan

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Объем реализации подержанных легковушек в России по итогам сентября 2025 года составил 553,3 тыс. единиц, что на 4,5% выше показателя аналогичного периода 2024 года. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"Согласно данным агентства "Автостат", в сентябре 2025 года жители РФ приобрели 553,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 2,1% меньше, чем месяцем ранее (в августе - 565,5 тыс. шт.), но на 4,5% превышает результат сентября прошлого года (529,4 тыс. шт.)", - сказано в сообщении.

В топ-5 марочного рейтинга в сентябре вошли Lada с результатом 130,8 тыс. ед., Toyota (56,1 тыс. ед.), корейские бренды Kia и Hyundai (33,1 тыс. и 30,8 тыс. ед. соответственно), а также японский Nissan (24,5 тыс. ед.).

При этом самой востребованной моделью среди легковых автомобилей с пробегом в сентябре в очередной раз стал седан Lada 2107 (12,2 тыс. единиц). В первую пятерку рейтинга также вошли Kia Rio (11 тыс. ед.), Hyundai Solaris (10,4 тыс. ед.), хэтчбек Lada 2114 (9,5 тыс. ед.) и Ford Focus с показателем 9,3 тыс. единиц.

По итогам девяти месяцев 2025 года россияне приобрели 4 млн 419,8 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 0,8% больше, чем в январе - сентябре 2024 года.