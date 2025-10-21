"Автостат": импорт подержанных легковых авто в РФ в сентябре достиг рекорда

Он составил 48,4 тыс. единиц

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Ввоз подержанных легковых авто в Россию в сентябре 2025 года достиг рекордного значения за последние два года и составил 48,4 тыс. единиц. Практически весь он пришелся на физических лиц, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"Также эксперты агентства "Автостат" отмечают, что в начале осени в Россию было ввезено рекордное количество легковых автомобилей с пробегом за последние два года. Так, объем их импорта в сентябре 2025 года составил 48,4 тыс. единиц и практически весь он пришелся на физических лиц", - сказано в сообщении.

Отмечается, что больше всего автомобилей с пробегом в Россию по-прежнему ввозится из Японии, однако ее доля за три месяца сократилась с 48% до 39%. Одновременно усилились позиции Китая, чьи показатели выросли с 14% до 20%, приблизившись к результатам Южной Кореи (22%).

Лидером марочного рейтинга в импорте подержанных легковых авто остается Toyota, занявшая в сентябре 19% рынка. В топ-5 также вошли Honda (15%), BMW, Kia и Volkswagen, доля каждой из которых находится в интервале 6-9%.

При этом среди моделей самыми импортируемыми по итогам сентября стали Toyota Corolla и Honda Freed.

За девять месяцев 2025 года в РФ было ввезено почти 323 тыс. легковых машин с пробегом, что на 10% больше, чем в январе - сентябре 2024 года.