Власти обсудят приоритетные поставки топлива потребителям на биржевых торгах

Инициатива направлена на обеспечение прямого доступа предприятий и транспортных компаний к биржевому топливу без посредников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Отраслевые министерства и ведомства рассмотрят возможность организации приоритетных поставок топлива на биржевых торгах конечным потребителям, в том числе через создание отдельной торговой секции. Соответствующий вопрос включен в повестку заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера РФ Александра Новака 22 октября (копия документа имеется в распоряжении ТАСС).

"О приоритете поставок топлива на биржевых торгах конечным потребителям, в том числе путем введения отдельной секции торгов", - говорится в документе.

Инициатива направлена на обеспечение прямого доступа предприятий и транспортных компаний к биржевому топливу без посредников.

Также участники совещания обсудят исполнение биржевых договоров поставки нефтепродуктов в установленные сроки: в течение 30 дней - по нелимитирующим направлениям и 45 дней - по лимитирующим.

Кроме того, на совещании Минэнерго и Петербургская биржа доложат об учете при определении минимальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов, реализуемых на условиях поставки автомобильным транспортом.

О принятых мерах на рынке топлива

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу не будет учитываться с 1 октября до 1 мая. Введение моратория на обнуление топливного демпфера с 1 октября по 1 мая 2026 года позволит сохранить расчет демпфирующей надбавки на топливо для его производителей и будет способствовать стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке, заявили в пресс-службе Минэнерго РФ.

До этого правительство РФ ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца 2025 года. Для бензина запрет продлен для всех участников рынка, а для дизеля, судового топлива и прочих газойлей запрет введен только на непроизводителей.