Астраханская область впервые экспортировала говядину в Узбекистан

Поставка состояла из порядка 60 туш крупного рогатого скота, сообщили в министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности региона

АСТРАХАНЬ, 21 октября. /ТАСС/. Мясо говядины из Астраханской области впервые отправлено на экспорт в Узбекистан. Об этом ТАСС сообщили в министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности региона.

"По маршруту фура уже пересекла границу Казахстана", - сказали в министерстве, отметив, что в поставке - порядка 60 туш крупного рогатого скота (КРС).

В министерстве подчеркнули, что для стабилизации поставок мяса в Астраханской области ведется аттестация площадок для экспорта живого поголовья, которое смогут отправлять зарубеж на откорм. Две из них запустят уже до конца года в Лиманском и Наримановском районах, каждая будет вмещать по 6 тысяч голов КРС и овец совокупно. Уже прорабатывается вопрос поставок дикого поголовья в страны СНГ и Персидского залива.

Основной экспортер региона - Иран, заинтересованный, в основном, в убойном мясе. В связи с этим фермерские хозяйства были напрямую зависимы от поставок. Для расширения географии отправляемой продукции регион начал работу по аттестации площадок. Последние поставки живого поголовья были в 2023 году.