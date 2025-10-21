Индекс Мосбиржи ускорил снижение на утренней торговой сессии до 2,5%

К 07:39 мск он находился на отметке 2 676,25 пункта

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) в ходе утренней торговой сессии ускорил снижение и опустился ниже 2 700 пунктов впервые с 17 октября, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 07:29 мск, индекс Мосбиржи снижался на 1,69%, до 2 698,44 пункта.

К 07:39 мск индекс Мосбиржи усилил снижение и находился на отметке 2 676,25 пункта (-2,5%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.