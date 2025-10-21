"Островок": спрос на отели Золотого кольца на ноябрьские праздники вырос на 90%

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов, средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах по России на этот период составила 5,5 тыс. рублей

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Спрос на бронь отелей на направления Золотого кольца на ноябрьские праздники в 2025 году вырос на 90% за год. Об этом говорится в материалах сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", которые есть в распоряжении ТАСС.

"Спрос на путешествия по стране на ноябрьские выходные (1-4 ноября) вырос почти на треть относительно прошлого года. Самым высоким спросом на ноябрьские праздники в этом году пользуются направления Золотого кольца - число бронирований в городах этого туристического маршрута выросло почти на 90% относительно прошлого года и достигло рекордных значений за последние несколько лет", - отмечается в материалах.

Наиболее сильная динамика в Суздале и Владимире - рост более чем в два раза, в Ярославле - +78% год к году, в Костроме - +57%. Повышенный спрос на ноябрьские выходные демонстрируют и другие культурные центры России: число бронирований в Выборге и Твери увеличилось в два раза, в Пскове - на 73%, в Нижнем Новгороде - на 63%, в Великом Новгороде, Смоленске и Туле - в полтора раза. Среди других популярных направлений на предстоящие праздники - Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Калининград, Псков и Кисловодск.

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах по России на этот период составила 5,5 тыс. рублей, что на 8% выше, чем годом ранее - 5,1 тыс. рублей. Чаще всего путешественники выбирают апартаменты - на них приходится 27% от всех бронирований, отели без звезд - 21%, отели три звезды - 19%. Реже они отдают предпочтение четырехзвездочным гостиницам - 14% бронирований, гостевым домам - 9%, отелям категории 1-2 звезды - 4%, и пятизвездочным гостиницам - 3%.

Управляющий директор "Островка" Дарья Кочеткова связывает повышенную активность туристов с удачным расположением выходных дней в этом году. "Это идеальные условия для короткой поездки по своему или соседнему региону. При этом туристы все чаще рассматривают даже небольшие путешествия не только как смену обстановки, но и как возможность получить новый опыт и познакомиться историей и с культурным наследием небольших городов нашей страны", - сказала она ТАСС.

Кроме того, россияне стали чаще планировать отдых компаниями и семьями. Число бронирований для туристов от трех и более человек выросло в полтора раза относительно прошлого года, а для семей с детьми - на четверть. На семейные поездки приходится каждое пятое бронирование, компании - каждое десятое. Наибольшую долю по-прежнему занимают пары взрослых без детей - 52%.