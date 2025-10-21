Эксперт Леонов не исключил снижения цен на мандарины к Новому году

Зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" считает, что предпосылок для роста цен пока нет

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Стоимость мандаринов к Новому году может снизиться. Предпосылок для роста цен на них пока нет, сообщил ТАСС зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

По словам эксперта, зимой, особенно к новогодним праздникам, цены на цитрусовые снижаются. "Что обусловлено ростом предложения из стран северного полушария примерно с конца октября - начала ноября. Это делает транспортировку дешевле по сравнению с фруктами, импортируемыми летом из стран южного полушария", - рассказал Леонов, отметив, что в предыдущие годы цены на цитрусовые в декабре в среднем снижались на 15-20% по сравнению с октябрем.

"Сейчас давать прогнозы сложнее. На наш взгляд, в этом году стоимость мандаринов будет сопоставима с уровнем прошлого года, учитывая стабильный курс рубля и отсутствие серьезных логистических сбоев. Предпосылок для роста цен пока нет, если ничего не изменится, вполне можно ожидать, что к Новому году цитрусовые подешевеют", - отметил Леонов.

По данным ассоциации, по состоянию на 15 октября 2025 года средние оптовые цены на мандарины в России находились на уровне 94,5 руб. за кг, что на 9,1% выше, чем месяцем ранее и на 14,5% выше, чем год назад. В то же время средние розничные цены на мандарины в Москве к 17 октября составили 265,7 руб. за кг, что на 11,5% выше, чем месяцем ранее и на 1,3% ниже, чем год назад.