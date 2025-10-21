Турчак: доходы бюджета Республики Алтай в 2026 году вырастут до 43,4 млрд рублей

Согласно принятым изменениям в бюджет 2025-2026 годов в регионе, доходная часть составила 42,9 млрд рублей

ГОРНО-АЛТАЙСК, 21 октября. /ТАСС/. Доходы бюджета Республике Алтай, согласно предварительному расчету, составят в 2026 году около 43,4 млрд рублей, расходы запланированы на уровне около 43,8 млрд рублей. Об этом в рамках заседания правительства региона сообщил глава республики Андрей Турчак.

"Рост бюджета по доходам в 2026 году к 2024 году составит уже 6,5 миллиардов рублей. Хорошая динамика роста. И хочется отдельно отметить, что мы растем не только за счет федеральных поступлений, федеральной поддержки, но и за счет роста нашей налоговой облагаемой базы и собственных доходов", - сказал Турчак.

Согласно принятым изменениям в бюджет 2025-2026 годов в Республике Алтай, доходная часть составила 42,9 млрд рублей, расходы - 44,8 млрд рублей. Как сообщила министр финансов региона Ольга Завьялова, в 2026 году доходы составят 43 млрд 380 млн рублей, расходы 43 млрд 760 млн. В 2027 году доходная часть прогнозируется на уровне 38,6 млрд рублей, в 2028 - около 37,5 млрд рублей.

"При этом по 2026 году мы ожидаем, что налоговые и неналоговые доходы у нас вырастут по итогам года еще на 10%. Этот рост будет обеспечен, прежде всего, за счет увеличения поступления от НДФЛ, налога на прибыль и акцизов. Дотация на выравнивание в проекте федерального бюджета по нам уже практически распределена, составит для нас в следующем году чуть больше 14 млрд рублей", - добавил глава региона.

Главное направление расходов, по словам Турчака, останутся неизменными. Это выполнение прямых социальных обязательств перед жителями региона, поддержка участников СВО, рост заработной платы бюджетников, развитие здравоохранения, поддержка сельского и лесного хозяйства, строительство и ремонт социальных объектов.