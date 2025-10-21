В Ростовской области прогнозируют рост валового сбора овощей из теплиц до 20%

По прогнозу, посевные площади овощей и картофеля сохранят в 2026 году на уровне 2025 года

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 октября. /ТАСС/. Урожай овощей защищенного грунта в 2026 году в Ростовской области, по прогнозам, вырастет до 20% за счет завершения модернизации тепличного комплекса "Южный". Об этом ТАСС сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

Второй год аграрии Ростовской области страдают от погодных аномалий - в 2024 году на территории региона действовал режим ЧС федерального уровня по заморозкам и регионального уровня - по засухе. Из-за аномальных погодных условий в этом году пострадало или погибло около 1 млн га посевов. Региональный режим ЧС был введен из-за заморозков в 43 районах, из-за засухи - в 27.

"В настоящее время на территории Ростовской области действуют 4 промышленных тепличных комплекса. Площадь защищенного грунта составляет порядка 35,1 га. В 2026 году завершение модернизации тепличного комплекса "Южный" позволит увеличить валовой сбор овощей защищенного грунта на 15-20%", - говорится в сообщении.

По данным министерства, все овощи уже убраны в регионе на площади 4 тыс. га, что составляет свыше 80% от плана, валовой сбор - 112,4 тыс. тонн при снижении урожайности на 8% в сравнении с прошлым годом, до 281,9 ц/га.

При этом, по прогнозу, посевные площади овощей и картофеля сохранят в 2026 году на уровне 2025 года, уточнили в Минсельхозпроде области.

Тепличный комплекс "Южный" в Неклиновском районе модернизируют за 3,7 млрд рублей, также в Ростовской области строят тепличный комплекс в Аксайском районе на 33 га с объемом производства овощей до 40 тыс. тонн. Инвестиции в проект оцениваются в 20 млрд рублей.