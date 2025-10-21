Соцбизнес поддержал введение в России единого знака "Социальный предприниматель"

По данным опроса Фонда "Наше будущее", 86% готовы использовать единый знак в своем брендинге

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Большинство представителей социального бизнеса поддерживают идею введения в России единого знака "Социальный предприниматель". Это следует из результатов опроса Фонда "Наше будущее", с которыми ознакомился ТАСС.

Ранее был представлен специальный знак - сердце в сочетании зеленого, розового и светло-коричневого оттенков и надпись "Социальный предприниматель" на белом фоне. Дизайн логотипа был создан в рамках конкурса "Доброе дело". Фонд "Наше будущее" провел онлайн-опрос социальных предпринимателей, посвященный теме маркировки социального бизнеса этим знаком. Опрос проводился методом анкетирования, участие в нем приняли 100 социальных предпринимателей, все с подтвержденным статусом.

"Исследование показало, что идея единого узнаваемого знака востребована большинством участников рынка. В частности, 93% респондентов заявили о необходимости такой маркировки: 46,5% убеждены, что отечественный рынок в ней "очень нуждается", и еще 46,5% выбрали вариант "скорее нуждается". С точки зрения продвижения социального бизнеса 82% опрошенных считают, что знак повысил бы узнаваемость сектора: 45,5% уверены, что он "значительно помог бы", а 36,6% - что "скорее помог бы", - говорится в сообщении.

Большинство социальных предпринимателей, согласно данным опроса, связывают инициативу с ростом доверия потребителей. Так, 90% уверены, что использование знака укрепит лояльность к их компаниям: 53,5% выбрали вариант "определенно повысит", а 36,6% - "скорее повысит". Кроме имиджевых преимуществ предприниматели ожидают и прямого влияния на бизнес-показатели: в общей сложности 67% респондентов прогнозируют положительный эффект от единой маркировки, в том числе 28,7% респондентов ожидают "существенный рост" своего бизнеса.

Результаты опроса показывают, что 86% опрошенных готовы использовать единый знак в своем брендинге, из них 60,4% выбрали вариант "да, обязательно", а 25,7% - "скорее да". Еще 12,9% пока что не определились в этом вопросе.

Будущее инициативы, по мнению предпринимателей, напрямую зависит от информационной поддержки. В общей сложности 94% считают важным проведение федеральной рекламной кампании, причем 63,4% опрошенных назвали ее "ключевым фактором успеха" нововведения.

Опрос также подтвердил наличие барьеров восприятия социального бизнеса в России: более 73% предпринимателей признались, что постоянно сталкиваются с непониманием сути социального бизнеса со стороны клиентов и партнеров, еще 21,8% сталкиваются с этим время от времени.

"Мы видим, что запрос на единый знак социального предпринимателя назрел. И особенно важно, что предприниматели сами демонстрируют готовность использовать этот инструмент. Ведь маркировка позволит бизнесу выделяться на рынке и станет дополнительным каналом коммуникации с потребителями. Теперь ключевая задача - внедрить знак "Социальный предприниматель" на федеральном уровне и обеспечить его широкую узнаваемость. В этом случае знак сможет в полной мере выполнять свою функцию и работать на развитие социального предпринимательства в России", - пояснила ТАСС директор фонда "Наше будущее" Наталия Зверева.

О соцпредпринимательстве

Социальное предпринимательство - это бизнес, занимающийся решением проблем граждан и достижением общественно полезных целей. Все организации социального предпринимательства отмечены в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, который ведет ФНС России. Чтобы получить этот статус, компания или индивидуальный предприниматель должны соответствовать определенным критериям, например, не менее половины всех сотрудников - представители социально уязвимых категорий населения; предприятие производит или оказывает услуги для социально уязвимых людей; бизнес организует отдых детей, обучает работников и волонтеров социально ориентированных некоммерческих организаций, занимается сферой дошкольного образования.