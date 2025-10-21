Москва потратит почти 1,5 трлн рублей на программу реновации в 2026-2028 гг.

Для реализации городских жилищных программ планируется построить 9 млн кв. м жилья

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Около 1,43 трлн рублей предусмотрено в проекте бюджета столицы на 2026-2028 годы, в том числе планируется возвести 8,7 млн кв. м жилья. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"На реализацию программы реновации в проекте бюджета на 2026-2028 годы предусмотрены ассигнования в объеме 1 429,2 млрд рублей. <…> Для реализации городских жилищных программ в 2026-2028 годах планируется построить 9 млн кв. м жилья, в т.ч. 8,7 млн кв. м по программе реновации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что переедут в новые квартиры или начнут переселение более 215 тыс. жителей Москвы, что в 1,5 раза больше, чем за три предшествующих года, благодаря росту темпов предоставления нового жилья.

"По программе реновации не только строят дома, но и проводят комплексное качественное обновление городской среды, предусматривающее возведение объектов социальной инфраструктуры: школ, детских садов, поликлиник и мест досуга, а также развитие транспортной сети. В новых домах первые этажи отводятся под социально значимые объекты: магазины, кафе, детские и спортивные центры. В программу также входит обязательное озеленение придомовой территории. А безопасность обеспечивается системой видеонаблюдения и умным освещением", - добавили в мэрии.