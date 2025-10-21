Акции регоператора ТКО передадут новосибирскому правительству

Это позволит провести финансовое оздоровление компании, сообщил и.о министра ЖКХ и энергетики региона Евгений Назаров

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 21 октября. /ТАСС/. Передача акций регионального оператора по обращению с ТКО в Новосибирской области, компании "Спецавтохозяйство (САХ)", от мэрии города областному правительству позволит провести ее финансовое оздоровление. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров.

Ранее депутаты Заксобрания Новосибирской области на комитете строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам одобрили передачу 100% акций регионального мусорного оператора АО "Спецавтохозяйство" в областную собственность.

"Основная задача, чтобы предприятие функционировало и на территории Новосибирской области региональный оператор выполнял все свои обязательства - и концессионного соглашения, и соглашения, заключенного с МинЖКХ. Думаем, каким образом ему помочь, как его оздоровить", - сказал собеседник агентства.

Назаров уточнил, что в дальнейшем планируется разработка дорожной карты и поиск путей санации - комплекса мероприятий, направленных на улучшение финансового положения предприятий, находящихся под угрозой банкротства. "Это будет собственность субъекта, и субъект уже сам будет управлять предприятием. Задача министерства - контролировать регионального оператора, каковым является АО "САХ", - пояснил он.

В октябре 2024 года в мэрии города ТАСС сообщали, что новосибирское муниципальное предприятие "Спецавтохозяйство (МУП "САХ")", выполняющее функцию регионального оператора по обращению с отходами, задолжало транспортным компаниям, вывозящим мусор, около 100 млн рублей. Это связано с нехваткой средств от потребителей услуг, а также с тарифным регулированием. В 2025 году по новому федеральному законодательству предприятие было акционировано. Его акции принадлежат муниципалитету.