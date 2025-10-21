На Алтае запретят продавать алкоголь в воскресенье

Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

ГОРНО-АЛТАЙСК, 21 октября. /ТАСС/. Власти Республики Алтай пересмотрели ограничительные меры по продаже алкоголя в регионе. Если ранее предлагалось ввести полный запрет на реализацию такой продукции в выходные дни, теперь спиртосодержащие напитки нельзя будет купить только в воскресенье и праздничные дни, сообщил в рамках заседания правительства глава республики Андрей Турчак.

"Единственное изменение от решения совета - это суббота. [Продажа алкоголя в] пятницу с 11:00 до 16:00 [часов], суббота - с 11:00 до 14:00 [часов], воскресенье - полный запрет, подготовка к трудовой рабочей неделе", - сказал Турчак. Ранее предполагался полный запрет на продажу алкогольной продукции в выходные дни.

В рамках заседания правительства было утверждено решение о введении полного запрета на работу алкомаркетов и розничной продажи алкоголя в многоквартирных жилых домах и вблизи детских садов и школ. Также в целом будет ограничена реализация спиртных напитков в будни с 11:00 до 19:00 часов. Кроме того, нельзя будет купить алкоголь и в праздничные дни. Все изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года.

"Не нужно ждать 1 марта 2026 года, когда новые правила заработают. Прошу МВД, Роспотребнадзор, депутатский корпус и общественные организации подключиться к контролю за реализацией этих решений", - сказал глава.