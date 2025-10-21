Объем промышленного экспорта России за семь месяцев 2025 года вырос на 20%

Глава Минпромторга Антон Алиханов отметил хорошие темпы роста поставок на внешние рынки продукции машиностроения

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Объем промышленного экспорта России за январь - июль текущего года вырос на 20%, хороший рост поставок фиксируется у продукции машиностроения, металлургии и минеральных удобрений. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Международная кооперация и экспорт".

"Несмотря на внешние ограничения, объем промышленного экспорта у нас за 7 месяцев увеличился на 20%. Мы видим хорошие темпы роста поставок на внешние рынки продукции машиностроения, здесь рост почти 35%. За 7 месяцев металлургия растет, минеральные удобрения. С учетом этой динамики у нас есть уверенность, что плановые значения этого года мы сможем выполнить. То есть в части промышленной номенклатуры мы сможем перешагнуть, достичь $111 млрд", - сказал он.

Но это не означает, что для страны "открыты все двери", продолжил министр. По его словам, есть ряд проблем с логистическими барьерами, требующих решения.

"Определенные сложности, конечно, связаны с дорогими кредитами, поэтому экспортеры нуждаются в льготном финансировании, особенно это касается масштабных проектов. На внешних рынках идет достаточно жесткая конкурентная борьба, ценовой демпинг. Мы видим это на наших традиционных экспортных рынках, в том числе в Средней Азии, где мы все активнее начинаем сталкиваться с конкурирующим экспортом из других стран, в том числе дружественных", - заявил Алиханов.

"Это требует от нас такой грамотной, как, с одной стороны, дипломатической работы, так и, конечно, экономических различных инструментов, которые будут позволять нам удерживать и развивать позиции на традиционных рынках, но и выходить на новые", - добавил он.