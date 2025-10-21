РБК: "Яндекс" протестирует роботакси до конца 2025 года

Гендиректор компании Александр Аникин рассказал, что речь идет о внедрении архитектуры трансформеров, которая позволит предсказывать траекторию машины

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. "Яндекс" планирует до конца 2025 года протестировать роботакси по новой технологии. Об этом в интервью РБК сообщил генеральный директор "Яндекс такси" Александр Аникин.

По его словам, речь идет о внедрении архитектуры трансформеров, которая позволит предсказывать траекторию машины.

"Все компании, которые в мире занимаются подобным транспортом, перешли на эту технологию. Произошел скачкообразный рост, в разных городах мира начали работать сервисы с автономным транспортом. Подразделение "Яндекса", которое занимается разработкой технологии автономного вождения, около полугода назад тоже завершило переход", - пояснил он.

На первом этапе заказать роботакси смогут только сотрудники "Яндекса". В 2026 году, при одобрении департамента транспорта Москвы, первые 100 машин начнут ездить в ограниченных районах столицы с обычными пассажирами. Назначение роботакси при вызове будет случайным, но от его услуги можно будет отказаться, уточнил Аникин.

Стоимость поездок на автономных автомобилях будет сопоставима с обычным такси. По оценке Аникина, массовое внедрение беспилотных машин в перспективе позволит сдерживать рост цен на услуги такси.

С 2016 года "Яндекс" развивает технологию автономного вождения. Сейчас роботакси компании работают в тестовом режиме в Москве, Иннополисе и Сириусе. В автомобиле во время поездки находится водитель-испытатель, готовый взять управление в случае нештатной ситуации.

19 июля замминистра транспорта Андрей Никитин в кулуарах ПМЭФ сообщил ТАСС, что беспилотные такси выйдут на городские дороги после 2030 года. Минтранс РФ не будет торопиться с запуском таких автомобилей, отработает технологию для обеспечения максимальной безопасности.