IT-ассоциации предложили оставить льготу на НДС при покупке российского ПО

Отмена льготы повлечет для IT компаний потерю более 100 млрд рублей выручки в 2026 году и сильно замедлит развитие IT-отрасли, отметили специалисты

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциации специалистов, инвесторов и организаций в сфере IT (Мы IT) и Ассоциация разработчиков ПО "Руссофт" призвали премьер-министра Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина рассмотреть возможность отказа от отмены льготы на уплату НДС при реализации прав на российское программное обеспечение (ПО). Текст обращений к есть у ТАСС.

Как отмечается в письме, IT-отрасль за последние пять лет удвоила долю в ВВП до 2,43% в 2024 году благодаря налоговым льготам и отсрочке от мобилизации. В свою очередь объем реализации IT-решений вырос в 3,7 раза, до 4,5 трлн рублей, количество занятых - в два раза, до 1,1 млн человек, а инвестиции в основной капитал - в 7,4 раза, до 828 млрд рублей.

В письме указано, что ассоциации с пониманием относятся к необходимости увеличения для IT-компаний тарифа на страховые взносы до 15%. С учетом сохранения тарифа на льготном уровне это приведет к допустимому росту издержек IT-компаний, но сохранит необходимые стимулы для развития кадровой базы отрасли. Однако отмена льготы на уплату НДС при реализации прав на российское программное обеспечение будет "крайне болезненной мерой", отмечают авторы обращения. Они подчеркивают, что "значимая часть спроса на российское ПО приходится на организации, которые не смогут принять к зачету входной НДС - банки, госорганы, бюджетные организации, малый бизнес". В ассоциации опасаются, что мера повлечет для IT компаний потерю более 100 млрд рублей выручки в следующем году и сильно замедлит развитие IT-отрасли.

Сохранение льготы, полагают в ассоциации, "позволит гарантировать развитие ИТ-отрасли в существующих экономических условиях и ускорит массовый переход на использование российских программных решений".