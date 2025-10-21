"Автоваз" планирует нарастить экспорт авто до 30 тыс. к 2027 году

Компания в 2025 году намерена поставить на экспорт более 20 тыс. машин, сообщил ее президент Максим Соколов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. "Автоваз" в 2025 году планирует поставить на экспорт более 20 тыс. автомобилей и машинокомплектов, а к 2027 году выйти на уровень свыше 30 тыс. экспортных поставок. Об этом заявил президент компании Максим Соколов на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Международная кооперация и экспорт".

"В этом году <…> все равно будет выше 20 тыс. автомобилей и машинокомплектов. То есть мы не снижаем свои экспортные отгрузки, несмотря на негативные макрофинансовые факторы. И планируем продолжить наращивание объемов, и в 2027 году выйти на экспорт выше 30 тыс. единиц", - сказал он.