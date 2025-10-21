"Автоваз" готов запустить до семи сборочных площадок за рубежом

Президент компании Максим Соколов отметил, что без льготного кредитования и при нынешней ставке это не целесообразно

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. "Автоваз" готов запустить до семи сборочных площадок за рубежом, но без льготного кредитования и при нынешней ставке это не целесообразно, заявил президент компании Максим Соколов на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Международная кооперация и экспорт".

"В рамках своей экспортной стратегии "Автоваз" готов сегодня запустить до семи сборочных производств автомобилей Lada за рубежом: три в странах СНГ, а также по два в Африке и на Ближнем Востоке", - сказал он.

"Но без льготного кредитования и с той ключевой ставкой, которую мы имеем сегодня, создание транспортных индустриальных проектов, конечно, экономически просто не целесообразно", - отметил Соколов.