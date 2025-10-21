Кутепов: до 12 млрд дополнительных налогов даст рост рынка сбыта российских авто
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Рост рынка сбыта для отечественных автопроизводителей даст около 10-12 млрд дополнительных налоговых поступлений в бюджет. Об этом сообщил председатель комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов на совещании комитета по вопросу увеличения производства автомобилей для оказания услуг такси с учетом требований к уровню их локализации.
"Считаю, что нужно мониторить готовность отечественных производителей удовлетворить спрос рынка такси и двигать срок перехода влево, если будет возможность, а она у нас есть. <…> Рост рынка сбыта для отечественных автопроизводителей даст, по нашим оценкам, примерно 10-12 миллиардов дополнительных налоговых поступлений в бюджет", - сказал он.
При этом, по его мнению, основная задача - минимизировать зависимость таксомоторной сферы России от иностранных автоконцернов.
"В настоящее же время автопарк такси является уязвимым в условиях санкционного давления - это дефицит иностранных марок, запчастей к ним", - отметил сенатор.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий требования к локализации такси: для включения в реестр автомобиль должен либо соответствовать уровню локализации для госзакупок, либо производиться по инвестконтракту, заключенному до 1 марта 2025 года (после этой даты возможно исключение по решению правительства). С 1 января 2033 года количество набранных баллов локализации станет единственным критерием для внесения в реестр такси.
Закон вступит в силу 1 марта 2026 года, но в Калининградской области и Сибирском федеральном округе новые требования не будут действовать до 1 марта 2028 года, на Дальнем Востоке - до 1 марта 2030 года.