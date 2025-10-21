В России создали базу цифровых следов кибермошенников

Она позволяет оперативно блокировать их деятельность

ДУШАНБЕ, 21 октября. /ТАСС/. Россия создала базу цифровых следов кибермошенников, которая позволяет оперативно блокировать их деятельность. Об этом сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан на 35-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) стран СНГ.

"Генеральной прокуратурой совместно с Росфинмониторингом, МВД и Банком России сформирована и постоянно пополняется единая база цифровых следов преступлений. В ней уже содержатся сведения о более чем 6 млн телефонных номеров, банковских реквизитов и интернет-ресурсов", - сообщил Гуцан.

По его словам, ее функционал позволяет оперативно выявлять серийные посягательства, прекращать работу мошеннических кол-центров, замораживать преступные доходы и во многих случаях предотвращать преступления.