"Автоваз" предложил поддержать автоэкспорт льготными кредитами

Глава компании Максим Соколов также отметил необходимость обсуждения на межправительственном уровне вопроса о снижении таможенных пошлин на поставки автомобилей из России

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. "Автоваз" предлагает поддерживать экспорт автомобилей из РФ через льготное кредитование покупателей за рубежом, заявил глава компании Максим Соколов.

"Экспорт автомобилей может быть также поддержан через льготное кредитование для конечных покупателей за рубежом. Сейчас мы как раз прорабатываем эту идею с коллегами из РЭЦ (Российский экспортный центр - прим. ТАСС)", - сказал он на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Международная кооперация и экспорт", проходящем в рамках форума "Сделано в России".

По словам Соколова, в РФ зачастую многие дилеры продают китайские автомобили с временной льготной ставкой, которая субсидируется за счет автопроизводителя, которого, в свою очередь, поддерживают власти КНР. В Казахстане и Белоруссии действует льготная ставка 4% для кредитов на произведенные в стране автомобили, при этом для кредитов на машины российского производства в Белоруссии ставка составляет 19%.

"Если мы примем аналогичную меру поддержки для покупателей "Лады" за рубежом, то уверенно перешагнем за 20 тысяч [машин] и даже больше. Такой потенциал мы имеем", - отметил Соколов.

Он также отметил необходимость обсуждения на межправительственном уровне вопроса о снижении таможенных пошлин на поставки автомобилей из России. В частности, по словам главы "Автоваза", на российские авто пошлина в Египте составляет от 40% до 135%, в то время как аналогичная продукция из стран ЕС ввозится без пошлины.

