Минпромторг работает над расширением списка локализованных авто для такси

Замглавы министерства Альберт Каримов отметил, фокус стоит на тех моделях, которые производятся в рамках специнвестконтракта

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Минпромторг РФ работает над расширением списка авто, соответствующих требованиям закона о локализации такси, сообщил замглавы министерства Альберт Каримов на совещании в Совете Федерации по вопросу увеличения производства автомобилей для оказания услуг такси с учетом требований к уровню их локализации.

"С точки зрения дальнейшего движения, уже сейчас по поручению министра мы прорабатываем возможности некоторого расширения этого списка. Фокус на тех моделях, которые производятся в рамках специнвестконтракта. И вы помните, там у нас предусмотрено в соответствии с законом, требуется получение отдельного решения правительства на этот счет. Собственно, в прессе уже была информация по тому, что мы сейчас занимаемся этой работой", - сказал он.

Каримов также напомнил, что Минпромторг в октябре 2025 года опубликовал первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, с более 20 моделями авто шести отечественных брендов.

"Не дожидаясь определенных нормативных наших сроков, выложили этот перечень для того, чтобы участники рынка могли бы наметить примерные планы по будущим закупкам", - отметил замминистра.