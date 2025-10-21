Цыбульский назвал электронную торговлю важным каналом развития промэкспорта

Председатель комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт" отметил необходимость продвигать продукцию с высокой добавленной стоимостью

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Развитие электронной торговли является наиболее перспективным каналом для продвижения российской промышленной продукции на зарубежном рынке. Об этом сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт", губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"В центре внимания сегодня вопрос развития электронной торговли как одного из важнейших и наиболее перспективных каналов для продвижения российской промышленной продукции на зарубежном рынке", - сказал он на совместном заседании комиссий Госсовета по направлениям "Международная кооперация и экспорт" и "Промышленность".

Цыбульский отметил, что сейчас необходимо продвигать продукцию с высокой добавленной стоимостью. "В фокусе нашей сегодняшней работы - промышленный экспорт, который является ключевым фактором технологического лидерства и экономической устойчивости нашей страны", - сказал он.