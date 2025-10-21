В аэропорту Махачкалы заработал обновленный зал прилета

Там установили современное модульное ленточное оборудование

Аэропорт Махачкалы © Муса Салгереев/ ТАСС

МАХАЧКАЛА, 21 октября. /ТАСС/. Обновленный зал прилета внутренних воздушных линий заработал в Международном аэропорту Махачкалы (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Заработал после ремонта зал прилета внутренних воздушных линий. Мы создали это пространство, чтобы первое впечатление о путешествии по республике было максимально приятным и комфортным", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в зале прилета внутренних линий аэропорта "Махачкала" после обновления установили современное модульное ленточное оборудование. "Это обновление позволит значительно ускорить процесс выдачи багажа. Добро пожаловать в обновленный, комфортный и современный зал", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что по нацпроекту "Эффективная транспортная система" в Дагестане идет масштабная реконструкция аэродромной инфраструктуры аэропорта Уйташ. Это позволит расширить географию полетов и увеличить пассажиропоток. Новая взлетно-посадочная полоса аэропорта Махачкалы готова на 85%. Главный объект строительства - взлетно-посадочная полоса. По проекту ее длина составляет 3 200 м, ширина - 45 м.

Международный аэропорт Махачкалы имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана - динамично развивающийся объект транспортной инфраструктуры республики. В августе 2021 года в аэропорту был открыт международный терминал, позволяющий обслуживать до 300 тыс. человек в год, что втрое больше пропускной способности старого терминала. Оттуда выполняются рейсы по России, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Самару, Екатеринбург, Нижний Новгород, Сочи, Уфу. Открыто авиасообщение с Узбекистаном, Турцией и ОАЭ. По итогам 2024 года количество пассажиров достигло около 2,9 млн человек.