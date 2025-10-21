Тарифы "Аэрофлота" в среднем выросли за I полугодие на 6%

Расходы растут более опережающими темпами, сообщил гендиректор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Тарифы "Аэрофлота" в среднем увеличились на 6% по итогам первого полугодия 2025 года при росте расходов опережающими темпами. Об этом сообщил гендиректор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский в ходе выступления в Совете Федерации.

"По итогам полугодия среднее значение по тарифу составило порядка 6%. Хотя мы видим, что расходы растут более опережающими темпами: это и поддержание летной годности, и авиационный керосин, и аэропортовые услуги, в среднем динамика выше, чем сформированная динамика по росту тарифов", - сказал он.