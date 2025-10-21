Мишустин: товары из России приобретают и недружественные страны

Спрос на российскую продукцию сохраняется даже в условиях продолжающихся санкционных ограничений, отметил премьер-министр РФ

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Спрос на российскую продукцию сохраняется даже в условиях продолжающихся санкционных ограничений. Отечественные товары покупают не только партнеры, но и недружественные страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на сессии Международного экспортного форума "Сделано в России".

"Важно, что в условиях продолжающихся санкционных ограничений нашей страны спрос на продукцию, сделанную в России, сохраняется", - отметил глава кабмина. "Отдельно стоит обратить внимание на то, что российские товары покупают не только наши партнеры, но и недружественные страны", - добавил он.