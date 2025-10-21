Минфин может сохранить льготу на уплату НДС при покупке отечественного ПО

Глава ведомства Антон Силуанов рассказал об этом в кулуарах Госдумы

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Минфин России рассматривает возможность сохранения льготы на уплату НДС при покупке отечественного программного обеспечения (ПО), сообщил журналистам в кулуарах Госдумы министр финансов Антон Силуанов.

"Получали такие предложения, рассматриваем", - сказал он.

Ранее крупнейшие российские IТ-ассоциации - "Руссофт", Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) и "МИТ - Мы ИТ" - попросили сохранить льготу по уплате НДС при реализации российского программного обеспечения (ПО). Соответствующие письма были направлены премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Законопроект о поправках в Налоговый кодекс предусматривает отмену льготы по НДС при реализации российского программного обеспечения, а также повышение ставки льготных страховых взносов с 7,6% до 15% для ИТ-отрасли.

Отмену льготы по НДС ассоциации назвали "крайне болезненной мерой". Данная мера повлечет потерю более 100 млрд рублей выручки в следующем году и сильно замедлит развитие IT-отрасли. Сохранение льготы в свою очередь "позволит гарантировать развитие IT-отрасли в существующих экономических условиях и ускорит массовый переход на использование российских программных решений".