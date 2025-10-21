Объем средств на программу "Сделано в России" может достичь 3,7 млрд рублей

Программа хорошо себя зарекомендовала, отметил глава Минпромторга Антон Алиханов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. На программу по продвижению российских брендов и товаров "Сделано в России" планируется выделить 3,7 млрд рублей в ближайшие три года. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на пленарной дискуссии "Россия - миру. Укрепляя доверие, развивая глобальные связи" в рамках форума "Сделано в России".

"Сделано в России" - мы в этом году разгоняем эту программу, начали специально ее отдельно финансировать. На следующую трехлетку - надеемся, нас депутаты поддержат - закладываем 3,7 миллиарда рублей", - сказал он.

По словам министра, программа хорошо себя зарекомендовала, зонтичный бренд "Сделано в России" ставится на действительно качественные продукты, которые соответствуют как внутрироссийским, так и самым строгим международным требованиям.

"Поэтому это бренд, это знак качества. И мне кажется, что он должен использоваться не только внутри нашей страны, это тоже дополнительный стимул для продаж, и многие, собственно говоря, производители уже используют его в том числе и для продаж внутри страны", - отметил он.

