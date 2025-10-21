В Подмосковье на строительство объектов спорта направят более 6 млрд рублей

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов также рассказал, что на модернизацию объектов культуры в 2025 году предусмотрено порядка 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Более десяти спортивных объектов находятся в стадии проектирования и строительства в текущем году в Московской области, на эти цели предусмотрено свыше 6 млрд рублей. Об этом сообщил секретарь подмосковного отделения партии "Единая Россия", председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

"В 2025 году в стадии проектирования и строительства находятся 12 объектов физической культуры и спорта. Они включены в Народную программу партии как наказ наших избирателей. Из бюджета на них выделено 6,6 млрд рублей", - сообщил Брынцалов, его слова привели в пресс-службе регионального отделения партии.

По его словам, в частности, в 2025 году планируется завершить строительство и реконструкцию двух объектов физической культуры и спорта. В следующем году в Реутове откроется Академия вратарского мастерства имени Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова, а также планируется начать строительство семи спортивных объектов.

Брынцалов также рассказал, что на модернизацию объектов культуры в 2025 году предусмотрено порядка 1,5 млрд рублей, большую часть средств направят из бюджета Московской области. Так, до конца года планируется завершить реконструкцию здания муниципального бюджетного учреждения культуры "Мытищинский театр драмы и комедии "ФЭСТ".

"Культура Подмосковья - это сотни уникальных учреждений, в которых работают тысячи талантливых людей. "Единая Россия" делает все для того, чтобы в регионе была яркая культурная жизнь. Для этого по наказам жителей продолжаем ремонтировать наши культурно-досуговые учреждения, оснащать их всем необходимым. В настоящий момент капитальный ремонт ведется на 17 таких объектах", - подчеркнул Брынцалов.