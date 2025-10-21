В Якутии в некоторых отраслях организуют работу по повышению производительности

Это даст оптимизацию расходов бюджета, сообщил глава республики Айсен Николаев

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 21 октября. /ТАСС/. Работа по повышению производительности и улучшению эффективности будет организована в ряде отраслей Якутии, что даст серьезную оптимизацию расходов бюджета. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в интервью телеканалу "Россия 24".

"По ряду отраслей будет проводиться работа по повышению производительности, по улучшению эффективности, потому что, к сожалению, сейчас та работа, которую правительство проводило последний год вместе с Государственным собранием (Ил Тумэн), и по коммунальному хозяйству, и по ряду отраслей, говорит о том, что есть ряд абсолютно неэффективных, ненужных расходов, в первую очередь, управленческих, по многим отраслям, которые необходимо будет сокращать. Это даст серьезную оптимизацию расходов бюджета. Конечно, есть опасения, что это может коснуться простых работников, например, в системе образования, но уверен, что общими усилиями мы этого не допустим", - сказал Николаев, отвечая на вопрос о формировании бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Глава региона подчеркнул, что бюджет республики будет сохранять свою социальную направленность. "Мы обязательно должны будем свои социальные обязательства полностью выполнять", - отметил он. Увеличены расходы по ряду социальных направлений, в первую очередь, на повышение заработной платы.

На текущей неделе в Государственном собрании Якутии на пленарном заседании рассмотрят в первом чтении проект закона о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Как ранее сообщали в Минфине региона, на социально-культурную сферу в 2026 году предусмотрено 130 263,5 млн рублей, что составит 41% в расходах госбюджета республики. Наибольшую сумму планируется направить в сферах социальной политики и образования - свыше 48 млрд и 62 млрд рублей соответственно. Также планируется направить средства на поддержку здравоохранения, культуры, кинематографии, физкультуры, спорта и СМИ.

В Якутии общий объем расходов в 2026 году ожидается в сумме 317 млрд 339,7 млн рублей, общий объем доходов - в сумме 309 млрд 768,2 млн рублей. Дефицит государственного бюджета республики прогнозируется в следующем году в объеме 7 млрд 517 млн рублей.