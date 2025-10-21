Госдума приняла закон об ужесточении регулирования рекламы энергетиков

Она должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного употребления, а также не должна быть обращенной к несовершеннолетним

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, согласно которому реклама безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного употребления, а также не должна быть обращенной к несовершеннолетним. Документ, инициированный группой депутатов, вносит поправки в закон "О рекламе".

Документ был разработан согласно поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Закон о рекламе дополняется статьей, устанавливающей требования к рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. В соответствии с законом, реклама тонизирующих напитков в каждом случае должна будет сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления. Предусматриваются также требования к продолжительности распространения такого предупреждения в радиопрограммах, телепрограммах, при кино и видеообслуживании и к минимальной площади кадра (рекламной площади) при демонстрации такого предупреждения.

В радиорекламе длительность такого предупреждения должна составлять не менее трех секунд, в телерекламе, при кино- и видеообслуживании - не менее чем пять секунд, и такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, - не менее 7 % рекламной площади.

Поправками ко второму чтению вводятся более жесткие ограничения рекламы энергетических напитков: подобная реклама не должна обращаться к несовершеннолетним и не должна содержать информацию о наличии в таких напитках биологически активных добавок и витаминов.

В установлении особенностей рекламы энергетиков нет ничего особенного, так как новая норма аналогична рекламе лекарственных препаратов и БАДов, а также финансовых инструментов и рисков, отметила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. "Норма актуальна, так как, согласно данным экспертного и научного сообщества, энергетики наносят непоправимый вред организму, особенно подростковому. И здесь любые меры хороши, в первую очередь, запрет на продажу энергетиков детям, а также предупреждение в рекламе о чрезмерном употреблении тонизирующих напитков. И надеюсь, такая же предупредительная надпись появится и на упаковке", - указала она.