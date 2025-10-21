Более 3 тыс. МСП подали заявки на патентование изобретений в 2025 году

Это говорит о росте патентной активности малого и среднего бизнеса, который формирует большой объем продукции "Сделано в России" в самых разных отраслях, отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Более 3,1 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства подали за три квартала 2025 года заявки на регистрацию своих изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе международного экспортного форума "Сделано в России".

"Развитие научно-технической сферы - один из ключевых приоритетов государства. Сегодня важно работать как на решением задач здесь и сейчас, создавая и запуская в производство необходимые изделия, так и на формирование фундамента для дальнейшего научно-технического развития России на горизонте 5-10 лет. И тут мы видим растущую роль МСП - причем как в решении задач в краткосрочной перспективе, так и на длинной дистанции. С начала 2025 года более 3,1 тыс. представителей малого и среднего бизнеса подали заявки на патенты, в 2024 году их было 3 тыс., а в 2023 - 2,8 тыс.", - сказал министр.

По его мнению, это говорит о росте патентной активности малого и среднего бизнеса, который формирует большой объем продукции "Сделано в России" в самых разных отраслях.

"По итогам 2024 года доля экспорта высокотехнологичных товаров из России составляет 17% от общего объема экспорта. За восемь месяцев этого года экспорт таких товаров вырос на 17% к прошлому году", - добавил Решетников.

В топ-10 регионов по количеству предпринимателей, подавших заявки на патенты в 2025 году, вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, Республика Татарстан, Новосибирская область, Пермский и Краснодарский края, Ростовская и Нижегородская области.

По данным Корпорации МСП, больше всего заявок на патенты за первые девять месяцев 2025 года малый и средний бизнес подал в области технологических направлений, в том числе медицинских технологий, гражданского строительства, транспорта, специального машиностроения, а также измерительной техники.

