Ростех передал ГТЛК семь новых вертолетов Ми-8 для работы в регионах

Партия из четырех вертолетов Ми-8МТВ-1 будет передана авиакомпании "Ютэйр - вертолетные услуги" для выполнения заданий в интересах крупных российских нефтегазовых компаний

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" передал Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) семь вертолетов Ми-8МТВ-1 для улучшения транспортной доступности удаленных районов Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. Об этом сообщили в Ростехе.

"Воздушные суда будут поставлены авиаперевозчикам в лизинг на льготных условиях в рамках комплексной программы развития авиаотрасли. Контракт заключен в рамках реализации инвестиционного проекта по обновлению российского вертолетного парка с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) при поддержке Минпромторга России", - отмечается в сообщении.

Так, партия из четырех вертолетов Ми-8МТВ-1 будет передана авиакомпании "Ютэйр - вертолетные услуги" для выполнения заданий в интересах крупных российских нефтегазовых компаний. Кроме того, две машины переданы авиакомпании "Ямал", выполняющей регулярные рейсы в муниципальные образования Ямало-Ненецкого автономного округа, а также оказывающей услуги предприятиям нефтегазового комплекса. Еще одна машина пополнит воздушный парк авиакомпании "Аэросервис", которая выполняет полеты в Забайкальском крае.

Вертолеты Ми-8МТВ-1 служат для выполнения различных видов авиаработ - от грузовых и пассажирских перевозок до выполнения санитарных рейсов, патрулирования нефте- и газопроводов, участия в спасательных операциях и прочих миссиях.