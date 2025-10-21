В капитале "Таврического" нашли дыру в 137 млрд рублей

Временная администрация банка установила, что его активы составляют 93,54 млрд рублей, а обязательства - 230,73 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Обязательства признанного банкротом банка "Таврический" превышают стоимость активов финансовой организации на 137,2 млрд рублей. Это следует из данных временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов, опубликованных в материалах Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"Превышение величины обязательств кредитной организации над стоимостью активов составило 137 194 297 тыс. руб.", - говорится в документах.

Временная администрация банка после проведения обследования его финансового состояния выяснила, что активы организации составляют 93,54 млрд рублей, а обязательства - 230,73 млрд рублей. При этом на момент отзыва лицензии у банка в начале сентября стоимость активов находилась на отметке в 132,65 млрд рублей, а размер обязательства составлял 225,21 млрд рублей.

Регулятор зафиксировал признаки банкротства, так как стоимость имущества банка была "недостаточна для исполнения его обязательств перед кредиторами".