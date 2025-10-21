Мишустин: бренд "Сделано в России" должен стать хорошо узнаваем во всем мире

Премьер обратил внимание на то, что необходимо принимать меры для усиления марки и внутри страны

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Бренд "Сделано в России" должен стать хорошо узнаваемым и ассоциироваться с высоким качеством у зарубежных покупателей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем выступлении на Международном экспортном форуме "Сделано в России".

"Основная задача - чтобы продукция под этой маркой ["Сделано в России"] была хорошо узнаваемой, известной в мире. И у зарубежных покупателей ассоциировалась с высоким качеством", - указал премьер-министр. Для этой цели активно развивается зарубежная инфраструктура, включающая десятки магазинов, работающих в том числе онлайн, и демонстрационные павильоны, действующие в шести странах - Китае, Объединенных Арабских Эмиратах, Вьетнаме, Египте, Турции, Саудовской Аравии.

"Второй год проводятся фестивали, ярмарки. За это время порядка 500 экспортеров заключили новые контракты более чем на 14 млрд рублей", - отметил Мишустин, уточнив, что за последние 6 лет более 5 000 отечественным компаниям было оказано содействие в рамках этой инициативы. "Общий объем заключенных контрактов превысил 120 млрд рублей", - добавил глава кабмина.

Мишустин также обратил внимание на то, что необходимо принимать меры для усиления бренда "Сделано в России" и внутри страны. По его словам, многие предприниматели объединяются "под эгидой таких целей и ценностей". "Ведущие российские марки могут и должны быть символом качества и надежности. Только так удастся завоевать признание у граждан", - подчеркнул премьер-министр РФ.