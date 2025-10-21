"Домклик": Петербург и Кубань стали самыми востребованными туристическими локациями

Речь идет о Петербурге и Краснодарском крае

Редакция сайта ТАСС

© Александр Демьянчук/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Петербург и Краснодарский край стали наиболее популярным туристическими направлениями для посуточной аренды летом и в начале осени 2025 года, говорится в исследовании сервиса Сбербанка "Домклик" (операции с недвижимостью).

"Санкт-Петербург и Краснодарский край стали наиболее востребованными туристическими направлениями летом и в начале осени 2025 года, на них пришлось 11,4% и 10,1% от всех бронирований за сезон", - отмечается в материалах со ссылкой на данные сервиса посуточной аренды недвижимости "Домклик24".

Третье место - у Казани (5,4%), в этот раз столица Татарстана вытеснила из тройки лидеров Москву (4,7%). Около 4,5% пользователей выбрали отдых в курортных городах Крыма. В десятку вошел и Владивосток с показателем 3,6%. От него немного отстали Екатеринбург и Нижний Новгород (по 3,5%), ежегодно набирающие популярность у туристов. В Калининграде и курортных городах Калининградской области остановились чуть более 3% отдыхающих.

Замкнул десятку лидеров Новосибирск (2,5%). Далее расположились Волгоград (2,4%), Самара и Ростов-на-Дону (по 2,2% от всех бронирований).

Самым дорогим направлением снова стала Москва (5,3 тыс. рублей за ночь), обойдя по этому показателю Владивосток и Калининградскую область - по 5,2 тыс. рублей каждый. В числе наиболее доступных направлений в этом сезоне оказались Екатеринбург и Волгоград (по 3,6 тыс. рублей, а также Новосибирск (3,7 тыс. рублей). В Санкт-Петербурге и Казани средняя стоимость бронирования посуточной квартиры составила 4,8 тыс. рублей, а в Краснодарском крае - 4,2 тыс. рублей.

В этом сезоне стандартная продолжительность бронирования посуточной квартиры варьировалась от четырех до пяти дней. Калининградская область стала лидером по продолжительности отдыха: в среднем жилье там бронировали на девять дней. Ей немного уступили города Крыма (восемь дней) и Владивосток (семь дней).