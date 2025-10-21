В Госдуме заявили, что пока рано поддерживать идею идентификации для контента 18+

По словам члена комитета Госдумы по информационной политике Антона Немкина, следует найти баланс: не создавать лишних ограничений и при этом обеспечить безопасность детей

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Идея обязательной идентификации пользователей при доступе к материалам 18+ в интернете требует "внимательного обсуждения", и говорить о ее поддержке пока рано, заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

"Идея введения обязательной идентификации пользователей при доступе к контенту 18+ в интернете - это тема, которая требует внимательного обсуждения. О ее поддержке пока говорить очень рано", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, следует найти баланс: не создавать лишних ограничений и при этом обеспечить безопасность детей. Немкин подчеркнул, что необходимо защищать несовершеннолетних от опасного контента и предотвращать доступ подростков к материалам, которые могут повлиять на их психоэмоциональное развитие.