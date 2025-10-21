Объем портфеля экспортного финансирования ВЭБ составляет 575 млрд рублей

Председатель госкорпорации Игорь Шувалов отметил, что залогом победы в гонке за технологическое лидерство является успешный экспорт

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Объем портфеля экспортного финансирования госкорпорации "ВЭБ.РФ" на 1 октября 2025 года составляет 575 млрд рублей, география поддержи экспорта ВЭБ.РФ насчитывает более 20 стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Объем портфеля экспортного финансирования ВЭБ.РФ по состоянию на 1 октября 2025 г. составляет 575 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов подчеркнул, что залогом победы в гонке за технологическое лидерство является успешный экспорт. "Важно не просто создать перспективную технологию, успешно применить ее на производстве у себя в стране. Важно, чтобы решения на основе этих технологий были глобально конкурентоспособны. Чтобы высокотехнологичную продукцию "Сделано в России" знали, любили и покупали в других странах. Эффективная совместная работа институтов развития группы ВЭБ.РФ должна обеспечить к 2030 году выход на показатель объема поддержанного экспорта в 13,3 трлн рублей", - сказал Шувалов.

Отмечается, что поддержка экспорта и технологическое лидерство являются двумя из пяти ключевых направлений деятельности группы ВЭБ.РФ в рамках стратегии развития до 2030 года. Председатель ВЭБ сообщил, что в числе фокусных направлений - внешнеэкономические проекты, связанные с инвестициями российских компаний за рубежом. В частности, по его словам, совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) идет структурирование таких проектов в Африке, странах Евразийского региона. При этом отраслевыми приоритетами являются: энергетическое и транспортное машиностроение, а также атомная промышленность.

Форум "Сделано в России" проходит в Москве 21 октября. Ежегодно он собирает тысячи участников более чем из 80 стран и становится площадкой для поиска партнеров и масштабирования бизнеса. Центральная тема пленарной дискуссии в этом году: "Россия - миру. Укрепляя доверие, развивая глобальные связи". Организатором форума выступает Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ).

