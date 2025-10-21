РЭЦ в 2025 году поддержал экспортеров РФ на 1,75 трлн рублей

Помощь российского экспортного центра за 10 лет превысила 19 трлн рублей

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) за 2025 год поддержал экспортеров РФ на 1,75 трлн рублей. Об этом сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на Международном экспортном форуме "Сделано в России".

"В прошлом году объем экспорта, который мы поддержали, был 1,5 трлн рублей, в этом году мы уже поддержали экспорт на 1,75 трлн рублей", - заявила Никишина.

По ее словам, за 10 лет РЭЦ оказал поддержку более чем 72,5 тыс. российских экспортеров, а объем экспорта, который был поддержан организацией, превысил 19 трлн рублей.

Форум "Сделано в России" проходит в Москве 21 октября. ТАСС - генеральный информационный партнер.