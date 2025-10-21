Минсельхоз: продукцию из РФ надо экспортировать под брендом "Сделано в России"

Готовая продукция удлиняет цепочку поставок и вынуждает работать напрямую с потребителем, отметила начальник управления развития экспорта продукции АПК Министерства сельского хозяйства Екатерина Фомина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Для достижения эффекта масштаба готовую продукцию российских производителей нужно продвигать за рубежом под единым брендом "Сделано в России". Об этом заявила начальник управления развития экспорта продукции АПК Министерства сельского хозяйства РФ Екатерина Фомина в кулуарах форума "Сделано в России".

"Поставки готовой продукции за рубеж требуют не только знания правил международной торговли, но и умения грамотно позиционировать и продвигать свой бренд. Готовая продукция удлиняет цепочку поставок и вынуждает работать напрямую с потребителем. Опыт показывает, что в условиях жесткой конкуренции бренды, которые продвигаются при активной поддержке государства, достигают наибольшего результата на внешних рынках. Для достижения эффекта масштаба продукцию российских производителей нужно продвигать под единым брендом "Сделано в России", - сказала она.

Как отметила Фомина, бренд позволяет объединить усилия сотен компаний, создать эффект масштаба и положительный образ страны через ее продукты.

По ее словам, Россия сегодня активно формирует новую экспортную модель для агропромышленного комплекса. Центральное место в ней занимают продукты с высокой добавленной стоимостью - прежде всего, это пищевая и переработанная продукция. "В настоящее время экспорт продукции данной отрасли уже на 5% выше аналогичного периода прошлого года", - отметила Фомина.

Форум "Сделано в России" проходит в Москве 21 октября. ТАСС - генеральный информационный партнер.